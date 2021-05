Chiquis Rivera muestra su celulitis meneando el trasero

El cuerpo de Chiquis Rivera nuevamente está dando de qué hablar y es que acaba de publicar un sugestivo video con el muestra las imperfecciones de su cuerpo.

Así es, la hija de Jenni Rivera no teme enseñar la celulitis de sus nalgas por lo que hoy las presume con el pretexto de la promoción de una crema.

“Yo como muchas mujeres sufro con celulitis en las piernas al igual que en las pompas”, escribió en Instagram junto al video con el que promociona su crema anticelulitis.

A la también empresaria le llovieron los piropos: “Shaky shaky”, “Si me lo pides así sí la uso”, “Eres arte”, “¿A eso también se lo debes algo con limón?”

“¿Celulitis? Yo te veo perfecta”, “Te admiro por trabajadora y auténtica”, “Me vas a matar de un infarto”, “Ya cálmate”, “Nalga queen”, “Perra, perrísima”, le expresan algunos de sus seguidores.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Chiquis presume su celulitis y estrías, el pasado mes de enero mostró sus imperfecciones.

En aquel momento envío un poderoso mensaje a sus detractores: “Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... Yo me amor, me acepto y me caigo muy bien”, citó.

Chiquis Rivera asegura que Joan Sebastian la pretendía

Por otro lado, Chiquis Rivera asegura que el fallecido Joan Sebastián la pretendió en el pasado, claro, mucho antes de morir.

La confesión la realizó en el programa Tu-Night de Omar Chaparro donde tras perder en un juego confesó qué famoso la pretendió aun teniendo éste pareja .

Apenada, la exesposa de Lorenzo Méndez comenzó diciendo que el hombre que era un maestro en la escena musical ya había muerto.

Omar de inmediato supo de quién se trataba por lo que le propuso no decir el nombre pero cantar una canción de él para que el público sacara sus conclusiones.

“Tatuajes de tus besos llevo...” entonó el conductor por lo que Chiquis se puso nerviosa y confirmó su identidad.