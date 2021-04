Lorenzo Méndez ya está cansado de que lo busquen únicamente para hablar de Chiquis Rivera, su expareja.

Tal parece que la paciencia de Lorenzo Méndez llegó a su límite y es que ya está exigiendo que si lo van a entrevistar no sea para preguntarle sobre su expareja Chiquis Rivera...

Verás, en un reciente acercamiento que el cantante Lorenzo Méndez tuvo con el programa de espectáculos Suelta La Sopa , el exvocalista de La Original Banda Limón explotó cuando la reportera le mencionó que Chiquis Rivera ha estado enviando rudos mensajes en redes sociales de los cuales algunos, se presume, podrían estar dirigidos a él: “No creo nada. Yo creo que es una cosa del pasado, no quiero que cada entrevista me pregunten por eso, o sea”, dijo visiblemente alterado.

Al respecto, Lorenzo inmediatamente fue cobijado con el apoyo de sus fans: “Tiene toda la razón. Ya no le pregunten más por ella”, “Muy bien, ya déjenlo en paz, a ella también, busquen notas nuevas”, “Tanto que lo joden con eso. Ya debe estar harto”, “Ya no le pregunten por Chiquis, no es buena pieza, pregunten por sus nuevos proyectos, se estancan”, “Dejen al tipo tranquilo”, “El diablo anda suelto”, le expresan.

Chiquis Rivera podría estar estrenando romance

Por otro lado, recientemente trascendió que Chiquis Rivera se está dando una nueva oportunidad en el amor. La hija de Jenni Rivera estaría saliendo con Emilio Sánchez, quien es el fotógrafo de Becky G, la intima amiga de la también empresaria.

Aunque nada está confirmado, paparazzi ha captado a Chiquis con el fotógrafo en varias ocasiones, por lo que fans ya esperan con ansias videos y fotos que aclaren la relación que dicen ya surgió, rumor que se hizo mas fuerte cuando Lorenzo publicó un mensaje donde se burló de que sus amigos otra vez se relacionaran con sus ex’s, por lo que se dio por hecho que el artista conoce a Emilio.