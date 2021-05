En entrevista Niurka se pronunció contra Chiquis Rivera por recomendar tomar agua de limón para bajar de peso.

Chiquis Rivera presumió en Instagram su gran figura. De acuerdo con la cantante ha logrado bajar de peso al tomar agua caliente con limón.

Sin embargo su recomendación ha generado gran polémica pues aseguran que no es lo único que ha hecho la cantante. Incluso Niurka arremetió contra ella.

Niurka: Sólo tomar agua de limón no ayuda a bajar de peso

En entrevista para el programa Hoy, Niurka criticó a Chiquis Rivera por recomendar el agua con limón para bajar de peso.

De acuerdo con la vedette para poder tener una figura envidiable es necesario realizar ejercicio y llevar una buena alimentación.

“Hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación y hacer otras cosas, eso nada más no” Niurka

Niurka destacó que ella puede asegurar que sólo tomar agua de limón no ayuda a bajar de peso. Incluso bromeó de que si fuera así se tomaría dos cubetas.

“Nada más no, eso te lo puedo asegurar mi querida Chiquis” Niurka

La famosa destacó que se necesita de esfuerzo para poder conseguir una buena figura e incluso destacó que hay ciertos cuerpos en los que se necesita más trabajo.

“Las personas que tienden a ser gorditas, así el cuerpo, la cajita cuadradita, con llantita y eso tienen que sacrificarse un poquito más que simplemente tomar agua de limón” Niurka

De hecho han surgido rumores de que Chiquis Rivera se había sometido a una cirugía estética para poder conseguir esa figura.

Niurka a Chiquis Rivera: “Si te hiciste una lipo, dilo”

Al respecto Niurka le recomendó que si se sometió a una liposucción lo diga, ya que no tiene nada de malo.

“Si te hiciste una lipo dilo, se la hacen todas. Yo nunca me la he tenido que hacer porque no lo necesito, porque no tengo nada de grasas. Mi piel esta pegada a mi huesito. Pero el que lo necesite se lo haga” Niurka

Cuando se regresó de la nota Arath de la Torre también destacó que el agua de limón por si sola no ayuda a bajar de peso.