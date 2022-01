Chiquis Rivera denuncia malos manejos en la empresa de Jenni Rivera; robaron 80 mil dólares, acusa la cantante y asegura que el ladrón fue una persona allegada a su hermana Rosie Rivera.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera aseguró que su hermano Johnny no fue quién causó el alboroto que hoy existe en su familia ya que él solo pidió cuentas claras alrededor de las empresas de Jenni Rivera.

“Johnny solamente quería saber qué estaba pasando con las cuentas, con el negocio de su mamá, creo que él está en todo su derecho”, espetó la también empresaria Chiquis Rivera.

Asimismo reveló que Rosa Saavedra, su abuela, la culpó junto a sus hermanos de querer colgarse de la fama y apropiarse del dinero de ‘La diva de la banda’.

“Mi abuelita me dijo a mí personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión habíamos cagado el legado de mi mamá, que bueno, es su opinión”, señaló.

Hijos de Jenni Rivera (@thegreatcinco / Instagram)

Por supuesto, mete al fuego las manos por sus hermanos quienes dice no quieren ni el dinero ni el poder de ‘La diva de la banda’ ya que es mucha responsabilidad.

Por ello hasta el día de hoy todos trabajan y no pretenden vivir de la herencia de Jenni Rivera, quien murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo.

Chiquis Rivera denuncia robo en empresa de Jenni Rivera

Así mismo explicó que una vez que se llevó a cabo la auditoría se descubrió que en el pasado alguien cercano a Rosie Rivera se robó 80 mil dólares (más de un millón y medio de pesos).

Rosie Rivera fue consciente del robo e incluso se lo contó a Jacquie, pero no a toda la familia por lo que se mantuvo al frente de Jenni Rivera Fashion hasta cubrir la deuda.

“Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”, reclamó.

Por ello lamentó que Rosie Rivera esté pidiendo dinero para retirarse puesto que ya se le pagó: “Ahorita no se le va a dar 165 mil dólares, se le va a dar 84 mil dólares... no estoy de acuerdo”, dijo.

Y aseguró que Rosie asegura que ser la albacea del patrimonio de Jenni Rivera le arruinó el matrimonio fue porque su esposo era quien se estaba robando el dinero.

Rosie Rivera (@rosieriveraoficial)

Recalcando que no quiere ser vinculada con su familia, ya que desde que Jenni Rivera está viva hay peleas por dinero, reveló que su tío Juan Rivera también está exigiendo dinero pese a que cobraba un sueldo y se le otorgaron 3 préstamos.

“Si estuviera mi mamá las cosas serían muy diferentes... Ella no puso a Rosie Rivera, ni a sus hermanos, a nadie más que a sus hijos”, concluyó.