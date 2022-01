Chef Herrera explota tras confirmar su salida de MasterChef: “A todos se nos acaba el tiempo”. A través de su cuenta de Instagram, Adrián Herrera reveló que no estará en la próxima edición del reality de cocina.

Después de 6 años de haber participado en MasterChef, Chef Herrera se mostró molestó por la manera en que fue tratado por TV Azteca y aseguró que la decisión de no seguir en el proyecto no fue suya.

Tras varios rumores sobre su salida del reality, Chef Herrera destacó que nunca fue notificado por la decisión de canal de no invitarlo a la nueva temporada de MasterChef Junior.

La revista TV Notas publicó que el Chef Herrera no estaría en la nueva temporada de MasterChef Junior. De acuerdo con el medio TV Azteca se encontraba molesta con él luego de que habría buscado una oportunidad laboral fuera del canal.

Aunque se trataban de rumores, Chef Herrera sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya no sería parte de MasterChef. Es la tercera baja que sufre el programa, prrimero fue el chef Benito Molina, posteriormente la presentadora Anette Michel.

En su cuenta de Instagram, Chef Herrera se mostró molestó con su salida de MasterChef, pues aseguró que no fue de la mejor manera ya que el canal nunca le notificó su decisión.

De acuerdo con Chef Herrera se enteró por los medios de que no formaría parte de MasterChef Junior, ay que TV Azteca jamás se acercó a él.

“Hola amigos y seguidores de MasterChef México. Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior”

Chef Herrera