Charito Ruiz -de 39 años de edad- no quiere saber nada más de Ernesto D’Alessio desde su divorcio, esto a pesar de que se separaron ‘desde el amor’.

Fue en junio de 2023 cuando Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio -de 47 años de edad- le pusieron final a su matrimonio de 16 años.

Pero ahora, a un año de haberse separado, tanto el cantante como la influencer han encontrado el amor nuevamente, mostrándose felices con sus respectivas parejas.

Sin embargo, y pese a que aseguran haber quedado en buenos términos, es fecha en la que Charito Ruiz quiere saber lo mínimo de Ernesto D’Alessio.

Asegurando que son pocas veces las que tienen que tener contacto el uno con el otro.

¿Charito Ruiz se casa? Su divorcio con Ernesto D’Alessio no le habría quitado la esperanza en el amor

Charito Ruiz fue abordada por algunos reporteros, quienes la cuestionaron por Ernesto D’Alessio a un año de su divorcio.

La influencer no solo dejó en claro que ha superado ya al cantante, sino que también es poco lo que se hablan desde su separación.

Y es que de acuerdo con Charito Ruiz, la única interacción que llega a tener con Ernesto D’Alessio es solo cuando tienen que tratar temas de sus 4 hijos.

Pero que de lo contrario cada quien continúa con su vida y sus relaciones muy aparte.

Pues, en palabras de Charito Ruiz, si bien no quedó una relación de amistad, sí una de cordialidad en la que no se tuvieron que personar nada:

“Agotamos todas las instancias y no, ni reencuentro ni reconciliación. Reconciliación no tenemos ningún problema, pero en el sentido de personas que nos respetamos, no en el sentido amoroso”.

Charito Ruiz