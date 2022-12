Chabelo tiene un clon y le va a Inglaterra, así se volvió nuevamente tendencia el mexicano Xavier López en pleno Mundial de Qatar 2022.

Tras posicionarse como el mexicano más buscado en Google durante el 2022, se viralizó nuevamente el nombre de Chabelo de 87 años de edad, pero en esta ocasión los mensajes no iban dirigidos a su supuesta “inmortalidad”.

El nombre de Chabelo volvió a ser tendencia luego de que se viralizó una fotografía en la que se podía ver a un aficionado inglés con un gran parecido al actor mexicano.

Xavier López 'Chabelo', conductor. (Ezequiel Tlaxcala / Cuartoscuro)

Este es el clon de Chabelo que le va a Inglaterra

El partido entre Francia vs Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022 cobró gran relevancia entre los aficionados al futbol y es que esperaban ver un gran enfrentamiento entre ambas selecciones.

Sin embargo este sábado 10 de diciembre, el nombre de Chabelo empezó a cobrar gran relevancia y muchos usuarios se empezaron a cuestionar sobre porque Xavier López era tendencia en pleno partido del Mundial de Qatar 2022.

A través de Twitter se viralizó la imagen de un aficionado inglés con un extraordinario parecido a Chabelo. Las imágenes corresponderían al partido que se llevó el pasado 4 de diciembre entre Inglaterra vs Senegal.

El partido terminó 3 - 0 a favor de los ingleses, pero lo que llamó la atención de algunos usuarios es el aficionado inglés que se encontraba celebrando el triunfo de su selección.

El hombre aparece con una playera blanca y una imitación de la copa del mundo, pero lo que más impactó a los usuarios es su gran parecido con Chabelo y es que algunos usuarios han señalado que han encontrado al clon del artista mexicano.

A través de las redes sociales se viralizó la imagen y de inmediato surgieron comentarios como: “Chabelo aún no se lo carga la verga y ya reencarno en un inglés”, “El Chabelo inglés no existe // Chabelo inglés”, “Fue visto en Qatar el ‘Chabelo Inglés’, “Como le han llamado The English Chabel”, “El Chabelo Inglés no puede existir”.

Hasta el momento se desconoce la identidad del aficionado inglés, pero su imagen ya inundó las redes sociales por el parecido a Chabelo, incluso se ha convertido en el protagonista de varios memes.

Chabelo (Captura de Pantalla)

Chabelo (Captura de Pantalla)

Chabelo (Captura de Pantalla)

Chabelo reaparece para celebrar que fue el personaje mexicano más buscado en Google este 2022

A siete años de que terminó ‘En familia con Chabelo’ usuarios siguen recordando a Xavier López y es que se posicionó como el mexicano más buscado en Google en este 2022.

Tras darse a conocer que fue una de las tendencias de este año, Chabelo reapareció en sus redes sociales y en forma de broma reclamó que siga siendo un tema de conversación, aunque ya no se encuentra activo en la televisión mexicana.

En su mensaje Chabelo agradeció a las personas que se tomaron la molestia de buscarlo en Google durante este año.

“Pos que tanto buscan, tú? Gracias cuates!!” Chabelo