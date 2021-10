En Instagram, Celia Lora muestra sus “otros” talentos vistiendo solo un mandil revelando que también es fan del arte.

A través de sus publicaciones de Instagram, Celia Lora reveló a sus más de 9.9 millones de seguidores que tiene “otros” talentos.

Vistiendo solo un mandil que dejó muy poco a la imaginación , Celia Lora compartió con sus seguidores que también le gusta pintar y crear obras de arte.

En la fotogafía en blanco y negro, la influencer Celia Lora demostró que también es capaz de pintar un cuadro muy a su estilo, por su puesto.

Celia Lora publica una atrevida foto en Instagram (@celi_lora / Instagram)

Celia Lora se ha mantenido entre las tendencias durante los últimos días

No es de extrañar que Celia Lora sea una de las famosas que se encuentren en boca de todos, y es que durante los últimos días se ha mantenido entre las tendencias de búsquedas.

Esto especialmente luego de que, precisamente en su Instagram, dedicara un reel a Alicia Machado, con quien no mantiene buena relación desde su participación en ‘La casa de los famosos’.

Aunque no se especificó que este breve video tuviera una dedicatoria especial a Alicia Machado, los fans de Celia Lora no descartaron que fuera dedicado para la ex reina de belleza.

Y es que, como muchos recordarán, Celia Lora y Alicia Machado tuvieron varios problemas, tantos que estuvieron a punto de llegar al borde de los golpes.

¿Por qué existe una rivalidad entre Celia Lora y Alicia Machado?

Aunque al principio del reality show de ‘ La casa de los famosos’ que proyecta Telemundo, tanto Alicia Machado como Celia Lora parecían llevarse bien, lo cierto es que comenzaron a tener algunos problemas.

Todo comenzó con algunos roces y ciertas actitudes entre ambas, lo cual posteriormente escaló a insultos y hasta amenazas por parte de ambas.

Y, a raíz de esto, la ex reina de belleza acusó a Celia Lora, hija del cantautor Alex Lora, de poner a varios miembros del reality show en su contra para que saliera de la casa.

Es por esto que algunos de los seguidores de Celia Lora han especulado que, algunos de sus estados han sido dedicados tras la problemática que se vivió.