Cassandra Peterson, mejor conocido como ‘Elvira, la dama de la oscuridad’, sale del closet

La actriz Cassandra Peterson, famosa por interpretar a ‘Elvira, la dama de la oscuridad’ habló de su sexualidad y salió del closet en su nuevo libro ‘Yours Cruelly, Elvira: Memoirs of the Mistress of Dark’.

En ‘Yours Cruelly, Elvira: Memoirs of the Mistress of Dark’, Cassandra Peterson habla por primera vez de su relación que mantiene con una mujer llamada Teresa Wierson.

Cassandra Peterson cuenta que la principio, ella y Teresa Wierson fueron amigas

En su libro, Cassandra Peterson revela que lleva 19 años con la entrenadora Teresa Wierson, con quién inicialmente tenía una amistad.

De acuerdo con el libro, Teresa comenzó a vivir como compañera de cuarto de Cassandra debido a que la entrenadora se encontraba en rehabilitación.

Posteriormente, Teresa se volvió la asistente personal de Cassandra cuando la actriz todavía interpretaba a ‘Elvira, la dama de la oscuridad’.

Cassandra Peterson, Elvira, la dama de la oscuridad' (Captura de )

Cassandra Peterson escribió que sus sentimientos por Wierson cambiaron cuando salieron a ver una película juntos una noche.

Cuando regresaron a casa, Peterson escribió: “Le dije buenas noches y de repente me sentí obligada a besarla en la boca”.

De esta forma, ambas se enamoraron, pero Cassandra Peterson y Teresa Wierson tuvieron que mantener su relación en secreto.

Cassandra Peterson reveló que no habló de su sexualidad para no afectar su personaje de Elvira

Antes de conocer a Teresa Wierson, la actriz Cassandra Peterson aseguró que nunca había tenido un interés por otras mujeres más allá de la amistad.

Cassandra Peterson explica en su libro que no daba a conocer su relación con otra mujer para no afectar la imagen del personaje de ‘Elvira, la dama de la oscuridad’.

“Me preocupaba que si anunciaba que ya no estaba viviendo la vida ‘heterosexual’, mis fans se sentirían engañados, me llamarían hipócrita y me abandonarían”, escribió Cassandra Peterson.

La autobiografía de Cassandra Peterson coincide con el 40° aniversario de ‘Elvira, la dama de la oscuridad’, su entrañable personaje y leyenda de culto para varias generaciones.

Cassandra Peterson alcanzó la fama en los años por su personaje de televisión ‘Elvira, Mistress of the Dark’.