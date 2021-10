Carmen Salinas piensa abrir su página en OnlyFans

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas favoritas de varias famosas, ante los apuros económicos que les ha hecho vivir la pandemia de coronavirus.

Así, famosas como Noelia, Yanet García, Ivonne Montero, entre otras, han logrado hacer verdaderas fortunas y motivar a más personalidades a sumarse a OnlyFans.

Una de las que recientemente se dijo dispuesta a hacerlo es, nada más ni nada menos que la actriz de 82 años de edad, Carmen Salinas.

El pasado martes 5 de octubre, Carmen Salinas organizó una fiesta con sus familiares y amigos más cercanos, para celebrar su cumpleaños.

Durante el festejo, en el que estuvieron presentes algunos reporteros, la actriz habló sobre varios temas, uno de ellos la creciente incorporación de famosas a OnlyFans.

La plataforma es utilizada por algunas celebridades para compartir material dirigido a los adultos, que va desde fotos con poca ropa hasta desnudos totales.

Ante ello, Carmen Salinas se dijo dispuesta a abrir su perfil en OnlyFans para gozar de los beneficios de la popular plataforma:

Acto seguido, Carmen Salinas soltó una carcajada y aclaró que todo es una broma, pues dijo ya no estar en edad para hacer ridiculeces:

“No, no se crean, eh, todo es un juego, cómo creen. A mi edad y andar haciendo esas ridiculeces, no, no, no”

Carmen Salinas