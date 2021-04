Carmen Salinas se disfrazó para vacunarse contra el Covid-19

En entrevista Carmen Salinas reveló que se tuvo que disfrazar para recibir la vacuna contra el Covid-19 ya que no quería ser reconocida.

Al igual que cientos de adultos mayores, Carmen Salinas reveló que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, confesó que se tuvo que disfrazar para no ser reconocida por otras personas.

La productora aprovecho las cámaras del programa Hoy para arremeter contra Paty Navidad y María Conchita Alonso, ya que las tachó de locas por criticar la vacunación.

Carmen Salinas: “Yo no iba a retratarme, yo iba como ser humano con miedo a que diera el Covid-19”

En entrevista para el programa Hoy, Carmen Salinas reveló que se encuentra muy feliz de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Sin embargo, compartió que para acudir al centro de vacunación se tuvo que disfrazar ya que no quería que las personas la reconocieran. De acuerdo con la famosa utilizó una peluca, uso lentes negros y acudió sin una gota de maquillaje.

“Ya tengo las dos vacunas, me puse una peluca, no me maquillé nada ni los ojos y con lentes negros, nombre, nadie me reconoció” Carmen Salinas

Carmen Salinas destacó que no quería acaparar los reflectores porque acudió como una persona más a recibir la vacuna contra el Covid-19 y no como actriz. En el video puntualizó que no tuvo ningún efecto secundario.

“Yo no iba a retratarme, yo no iba como actriz, yo iba como ser humano con miedo a que diera el Covid-19, la esperanza de la vacuna para que nunca me fuera a dar esa cosa. Nada más el dolorcito” Carmen Salinas

La productora fue cuestionada sobre las declaraciones que han realizado Paty Navidad y María Conchita Alonso , quienes se han unido para pronunciarse en contra de las vacunas contra el coronavirus.

“Están loquitas, están loquitas se la pasan miando por eso, es para hacer una película” Carmen Salinas