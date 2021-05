Carmen Campuzano recibe cariñoso mensaje de su exesposo Mario Carballido

En una entrevista durante el programa ‘Mimí contigo’, Carmen Campuzano recibió un cariñoso mensaje por Mario Carballido, su exesposo.

Durante su participación en el programa, Carmen Campuzano se mostró emocionada por el mensaje de su exesposo.

Además, habló sobre cómo creía “tener el control de sus adicciones” las cuales incrementaron por la ruptura de su matrimonio con Mario Carballido.

Durante su visita al programa ‘Mimí contigo’, Carmen Campuzano recibió un mensaje de su exesposo Mario Carballido, quien le dedicó cariñosas palabras.

El video grabado por el propio actor menciona que a pesar de los desencuentros que tuvieron como pareja, siempre le tendrá cariño.

Finalmente Carballido reconoció que Carmen Campuzano “es una magnífica persona y gran mujer”.

La modelo agradeció las palabras del actor y en todo momento se mostró sonriente ante las palabras que le dedicó.

Después del mensaje que Mario Carballido le dedicó a Carmen Campuzano, reconoció que él fue una persona muy importante en su vida.

Ante ello, explicó que esa fue la razón por la que decidió “ser madre con él”.

“No me importaba, porque teníamos mucha ilusión de tener a nuestras hijas, pero fue un regalazo”.

Explicó que ella se queda con las “cosas lindas” que vivieron juntos.

Por otra parte, la modelo habló sobre el problema que enfrentó con sus adicciones , con las cuales luchó por años.

Comentó que “creía tener el control”, sin embargo, no fue así, pues la inundó la muerte de su madre y su ruptura con Carballido.

Campuzano expresó que tuvo una caída terrible, además de no reconocer que tenía un problema de adicción “tan grave”.

“Al principio yo pensaba que lo iba a controlar, cuando me enganche, pero no fue así, me fui”.

Carmen Campuzano, modelo.