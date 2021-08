Carmen Campuzano asegura que rechazó a Sylvester Stallone y Steven Seagal porque no es “trofeo de guerra”

Luego de presumir su nueva nariz, Carmen Campuzano recordó que en su juventud se dio el lujo de rechazar a grandes celebridades como Sylvester Stallone y Steven Seagal.

En los años noventa Carmen Campuzano se convirtió en un gran referente del modelaje. Con su belleza logró cautivar a grandes personalidades incluso fuera de México.

Carmen Campuzano enfrentó problemas por muchos años por sus adicciones. Ya recuperada, la modelo recibió un gran mensaje de su exesposo Mario Carballido.

En entrevista retomada por ‘Sale el Sol’, Carmen Campuzano habló sobre los amores que dejo pasar en su juventud. De acuerdo con la modelo fue muy codiciada por grandes celebridades.

Sobre si se había quedado con los deseos de poder salir con alguien, Carmen Campuzano destacó que en realidad fueron algunas las celebridades las que se habían quedado con las ganas.

En este sentido se refirió a Sylvester Stallone y Steven Seagal, quienes habrían tratado de conquistarla, pero ella los habría rechazado ya que considera que no es “trofeo de guerra” de nadie.

En la entrevista Carmen Campuzano destacó que no se arrepiente ya que se siente afortunada por el hombre que tiene a lado, ya que ahora ya pudo ordenar su vida.

De manera contundente Carmen Campuzano señaló que todo lo que consiguió fue por su trabajo.

“¡A lo mejor verdad!, y como no. Yo a lo largo de mi carrera para tener los éxitos que he tenido, y para ser la reina de las pasarelas y todo lo que he logrado, no ha sido un intercambio de carne, porque nací para eso”

Carmen Campuzano