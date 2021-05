Carmen Campuzano acudió en 2019 al famoso programa ‘Botched’, buscando que reconstruyeran su nariz, dañada por las drogas y un accidente automovilístico.

Los cirujanos se negaron a operarla, argumentando que el rostro de Carmen Campuzano carecía de estabilidad estructural para soportar una rinoplastia.

A dos años de distancia, Carmen Campuzano acudió al programa ‘Mimi Contigo’ para presumir su nueva nariz, revelando que un médico mexicano le hizo el milagro.

En el programa, la modelo que recientemente se reconcilió con sus hijas, comentó que la respuesta de los médicos de ‘Botched’ sí fue decepcionante, pero no le afectó tanto.

En su momento, Carmen dijo que a partir de entonces se resignaría a vivir con el aspecto de su nariz, pero poco después, un amigo la puso en contacto con un cirujano mexicano.

“Conozco a mis manos mágicas, José Achar Zavalza, mexicano divino, por circunstancias un amigo me llevó con él, me lo presentó, vio mi caso, y me dijo: yo puedo”

Carmen Campuzano