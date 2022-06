Carmen Campuzano ha estado muy activa, pues será una de las asistentes de la marcha gay 2022, es por eso que durante un encuentro con los medios, la modelo reveló que estaría dispuesta a recibir dinero a cambio de una ‘noche de pasión’.

La también actriz se ha mostrado contenta ante los medios por su nueva imagen, pues un cirujano ha ido modificando su nariz, la cual se vio afectada por una bacteria.

Además, Carmen Campuzano será una de las personalidades que asistirán a la marcha gay 2022 junto a Lyn May y Aleida Núñez.

Durante un encuentro con el programa ‘De primera mano’, la modelo confesó si alguna vez le habían hecho ‘propuestas indecorosas’ y ella respondió con su ya conocido sentido del humor.

Carmen Campuzano (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Carmen Campuzano recibiría dinero a cambio de una ‘noche de pasión’

La también DJ reveló que ‘nunca’ había tenido un encuentro con una mujer, pero una sí le había confesado su amor.

“Yo soy mundana de los hombres y el cuerpecito está por el momento apartado” dijo Carmen Campuzano sobre si andaría con una mujer, pero no se negaba a la posibilidad.

También fue cuestionada si alguna vez le habían ofrecido dinero a cambio de una ‘noche especial’.

“No, pero sin problema, con agüita y jabón se borra el pecado” con lo que dio a entender que estaría dispuesta a tener una ‘noche de pasión’ a cambio de dinero.

La modelo no se tatuaría el nombre de su pareja

También le preguntaron si haría lo mismo que Christian Nodal, hacerse tatuajes en honor a su pareja.

Ella contestó con un rotundo no: “No, sería, ni difunta, para que me entiendas. No cómo crees. Y luego tener que borrarlos”.

Carmen Campuzano dijo que tal vez sí se tatuaría las iniciales de los nombres de sus hijas, pero nunca de una pareja: “ningún ‘pretendejo’ entra en esa posibilidad”.

La mujer de 51 años se ha enfrentado a varias burlas por su aspecto, principalmente por su nariz.

En escasas ocasiones se ha defendido de estos ataques, pero hubo un comentario en redes sociales que la hizo explotar.

Un usuario compartió un meme en Twitter, el año pasado, donde preguntaba cómo se hacía la prueba de Covid la modelo.

Carmen Campuzano le respondió: “¿Tu madre sabe que atacas así a las mujeres? Y fue apoyada por los usuarios, pues la modelo ha sufrido por su nariz, tanto física, como psicológicamente.