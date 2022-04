Adela Micha dice que los medios agrandaron el problema con Silvia Pinal después de decir “ya se va a morir” en plena transmisión en vivo cuando la actriz se encontraba internada.

Tras la controversia que se generó por su desafortunado comentario, Adela Micha reconoció que se equivocó y señaló que por eso pidió perdón tanto a Silvia Pinal como a su familia.

Adela Micha negó que su comentario afectó su relación con Silvia Pinal e incluso destacó que han hablado varias veces después de lo sucedido. Sin embargo destacó que la que si se mostró más molesta fue Alejandra Guzmán.

Adela Micha se encuentra muy feliz con el relanzamiento de ‘La Saga’, una plataforma que tendrá nuevos programas enfocados al periodismo político y al entretenimiento.

Durante el programa radiofónico de Maxine Woodside se presentó una nota donde Adela Micha fue cuestionada sobre la controversia que se generó cuando en plena transmisión en vivo señaló que Silvia Pinal “ya se va a morir”.

En el video Adela Micha señaló que ella hizo lo mismo que las redacciones periodísticas estaban haciendo, solo que ella lo dijo cuando estaba siendo grabada.

Adela Micha negó que haya tenido un problema con Silvia Pinal por su desafortunado comentario e incluso destacó que cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella le dijo que no le pidiera disculpas.

“Es una mujer de tal grandeza y tamaño que cuando yo le tomé el teléfono y me dijo ‘Adela, por favor, ya, a mí no me ofrezcas ninguna disculpa, te sigo admirando, y te sigo queriendo, te sigo respetando”

En su conversación Adela Micha destacó que ha seguido en contacto con Silvia Pinal y sus declaraciones no causaron molestia en la actriz.

Caso contrario a lo que pasó con Alejandra Guzmán quien si se molestó por el comentario de Adela Micha sobre la salud de Silvia Pinal.

Adela Micha señaló que fueron los propios medios de comunicación quienes hicieron más grande su comentario sobre Silvia Pinal.

Durante su conversación, Adela Micha reconoció que se equivocó pues aseguró no tuvo la precaución necesaria. Sin embargo negó que tenga un pleito con Silvia Pinal.

“No tuve la precaución necesaria, lo lamento y la cague, y cuando la cagó pues lo reconozco, de eso a que ya me inventaron un pleito, eso es absolutamente falso, yo con la señora Pinal me he mandado mensajes de audio, yo he hablado con ella personalmente”

Adela Micha