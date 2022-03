El ahora muy famoso cantante, Carlos Rivera, revela haber perdido la confianza tras participar en la segunda temporada del reality show de canto “Desafío de estrellas”.

Aunque han pasado muchos años desde su participación en el reality de TV Azteca, el novio de Cynthia Rodríguez califica su paso como “su peor experiencia”, al punto que pide que jamás revivan este programa.

“Donde la pase mal fue en ‘Desafío de estrellas’, es lo peor que me ha pasado en la vida, contrario a lo que me pasó en ‘La Academia’, no vuelvan a hacer uno”, declaró frente a los micrófonos de Venga La Alegría.

Y aseguró que una crítica que salió de aquel reality, le quitó la confianza en sí mismo, la cual recuperó al incursionar en teatro con la obra “Bésame mucho”.

Carlos Rivera se despide de “José el soñador”

Por otro lado, Carlos Rivera se despide de la puesta en escena “José el soñador” y es que retomará sus compromisos como cantante.

“Aunque hay una nostalgia tremenda, estoy feliz”, dijo y adelantó que aún le falta cumplir con unas presentaciones programadas para Semana Santa.

Por lo que próximamente viajará a Guadalajara, Monterrey y Querétaro donde ofrecerá sus últimas funciones.

Destacó que aunque le encanta hacer teatro, sí extraña trabajar solo ya que no es lo mismo hacer conciertos y preocuparse por los detalles de un show en solitario.

¿Cynthia Rodríguez está embarazada de Carlos Rivera?

Por otra parte, Carlos Rivera evitó hablar de su vida privada a pesar de que un fuerte rumor asegura que está por convertirse en padre junto a su novia Cynthia Rodríguez.

Supuesto que originó el periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien asegura que Cynthia Rivera pronto se despedirá de Venga La Alegría pues se dedicará a su embarazo.

Información que la conductora ya desmintió pues asegura no la hemos visto en el matutino de TV Azteca porque se encuentra de vacaciones.

Este informe refuerza lo que trascendió hace unas semanas. Pese a que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez quieren ser padres, han pospuesto sus planes debido a sus proyectos laborales.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera (Tomada de video )

