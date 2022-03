Carlos Rivera: ¿En qué gastó su premio tras ganar ‘La Academia’?

Carlos Rivera fue el ganador de La Academia en 2004 y recibió un premio de tres millones de pesos, pero, ¿en qué gastó su premio?, durante una entrevista en el podcast “No Hagas lo Fácil”, de Juanpa Zurita , el cantante reveló en qué gastó su dinero.

El interprete de “Te Esperaba” estuvo en el programa de Juanpa Zurita y habló de lo difícil que fue llegar a La Academia, ya que le pedían algunas cosas que no podía pagar, pues tenía una situación económica complicada.

La Academia es un programa de talentos de Tv Azteca y catapultó la carrera de Carlos Rivera, quien ha estado en grandes producciones musicales y se ha mantenido como uno de los cantantes más importantes del país.

Carlos Rivera comenzó explicando en el podcast, que desde niño quería ser cantante, incluso le pidió a su mamá que lo llevara a un concurso de canto, pero ella solo le seguía la corriente, ya que ella tenía que cuidar a cuatro hijos.

En 2004 hizo el casting para La Academia y se quedó , pero le pedían algunas cosas que él no podía comprar, pero su familia le ayudó.

Cuando Carlos Rivera entró a La Academia, su madre aún debía el crédito de su casa y eso se volvió uno de sus objetivos, ayudar a pagar su hogar.

Al ganar La Academia, Carlos Rivera logró comprarle la casa a su mamá y ayudó a su hermana con sus estudios, por lo que logró cumplir su promesa.

Cuando Carlos Rivera se quedó en La Academia se enfrentó a problemas económicos y tenía que comprar algunos objetos que les pedían como varios cambios de ropa.

“Me dicen que ya estoy en La Academia y te pedían un montón de cosas. Nos pedían cinco cambios casuales y no teníamos dinero, y me dice ‘ten, es lo de mi rentan del mes’, y con eso alcanzo comprar lo que me faltaba’.

Carlos Rivera