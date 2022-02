Carlos Rivera dice que no quiere ser como ningún artista, tras comparaciones con Chayanne. En entrevista, el cantante señaló que nunca ha buscado parecerse a otro famoso.

Tras salir de ‘La Academia’, Carlos Rivera ha logrado gran éxito en la música. Pero también ha participado en algunas obras e incluso se mostró muy emocionado con su participación en ‘José, el soñador’.

Sin embargo el éxito de Carlos Rivera no solo se limita al ámbito profesional, ya que se encuentra muy feliz con su relación con Cynthia Rodríguez y así lo demuestra en sus redes sociales.

Carlos Rivera se encuentra muy feliz con el estreno de ‘José, el soñador’, incluso compartió en sus redes sociales cómo se roban la publicidad de la obra para usarla como poster.

A pesar de que Carlos Rivera ha logrado sobresalir en la industria musical, ha recibido varios comentarios en donde lo comparan con Chayanne.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Carlos Rivera fue cuestionado sobre las comparaciones que ha recibido y señaló que este tipo de comentarios lo halagan, pues señaló que es muestra del cariño de las personas.

Carlos Rivera señaló que desde que inició su carrera tenía claro que no se quería parecer a otros cantantes, ya que el quería tener su propia carrera.

En el video, Carlos Rivera puntualizó que él no toma en cuenta las comparaciones pues solo quiere ser él mismo.

Carlos Rivera se mostró muy agradecido con el cariño que le han mostrado sus seguidores a lo largo de su trayectoria.

Carlos Rivera fue cuestionado sobre su secreto para alcanzar el éxito y es que ha logrado gran popularidad tras su paso por ‘La Academia’. El cantante señaló que lo más importante es siempre hacer lo que más te apasiona.

Durante su conversación, Carlos Rivera aseguró que lo más importante es la felicidad que las personas puedan tener.

Carlos Rivera señaló que aunque tiene varias propuestas de trabajo, siempre escoge los proyectos que lo hacen más feliz.

“Cuando haces cosas que te gustan, en mi caso ahora hacer José no sabes la alegría enorme que es. De repente hay otras cosas maravillosas, que la gente ‘y por qué no haces eso’ porque no me iba a ser feliz”

Carlos Rivera