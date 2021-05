Carlos Bonavides gastó todo el dinero que ganó como ‘Huicho Domínguez’ en drogas

Agradecido por el cariño y apoyo que el público de Hoy le está brindando por su participación en el reality de baile, Carlos Bonavides abrió su corazón en una sentida entrevista.

El actor mexicano que saltó a la fama por interpretar a ‘Huicho Domínguez’, el millonario de las telenovelas, contó cómo fue que se quedó sin nada a causa de sus adicciones .

En una plática con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Carlos Bonavides relató lo difícil que fue dejar el alcohol y las drogas, sobre todo cuando lidiaba con la fama.

A los 19 años inició su alcoholismo, adicción que se complicó pues se adentró al mundo de las drogas tras probar hongos alucinógenos y peyote.

Recuerda haber tocado fondo cuando se encontraba el interior de una habitación de hotel, donde experimentó su primer delirio.

“Estaba yo en un hotel maravilloso, había alberca en el cuarto, había unas chavas a mi disposición, la cama llena de dinero, botellas, todo, había un ventanal maravilloso donde se veía el mar, y suena el teléfono, me habla el jefe y salgo encuerado, y me dice ‘¿qué le pasa?, métase’, y entro y no había nada, era un cuarto de quinta de la colonia Guerrero, era un delírium trémens”

Carlos Bonavides. Actor