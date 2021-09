A través de Instagram , Britney Spears ha publicado un video en donde muestra un gran anillo de compromiso en su mano, con lo que confirma que se ha comprometido y le ha dado el “sí” a su novio Sam Asghari.

Luego de la disputa legal que Britney Spears ha estado viviendo para desligarse de la tutela de su padre, James Parnell Spears, tal parece que ahora la cantante se ha podido comprometer con su novio.

En algunas entrevistas anteriores, el novio de Britney Spears, Sam Asghari, había declarado que el padre de la princesa del pop l es prohibía comprometerse.

Esto a pesar de tener más de 5 años de relación , e incluso le tenía prohibido a Britney Spears poder embarazarse de nuevo.

Sin embargo, luego de que James Parnell Spears renunciara a la tutela de Britney Spears, tal parece que la cantante y su novio han decidido dar el siguiente paso al comprometerse.

Britney Spears ya había publicado una foto con su anillo

Hace unos días, también en Instagram , Britney Spears había publicado una foto con un anillo de compromiso, levantando la sospechas de una futura boda.

Sin embargo, la intérprete de ‘ Oops!... I did it again ’ decidió borrar las fotos de sus historias de Instagram ya que, aparentemente la había compartido “por error”.

Pero ahora, hace tan solo unos minutos, Britney Spears ha confirmado los rumores sobre estar comprometida con su novio Sam Asghari.

Tras la noticia del compromiso de Britney Spears, los fans han reaccionado positivamente a la futura boda de la cantante.

Muchos se han alegrado de que Britney Spears por fin pueda tomar las decisiones sobre su vida tras estar años bajo la sombra de su padre.

Incluso varios de sus fans ya han felicitado a Britney Spears y a Sam Asgheri por haberse comprometido y comenzar una nueva etapa en sus vidas.