Britney Spears regresa a Instagram: “No podía estar fuera de Instagram tanto tiempo”

Britney Spears se ha encontrado en medio de la polémica luego del proceso legar para quitarle su tutela económica y legal a su padre Jamie Spears .

A través de sus redes sociales Britney Spears anunció que se alejaría un tiempo de las plataformas con el objetivo de enfocarse en su compromiso con el modelo Sam Asghari .

Britney Spears y Sam Asghari (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

A una semana de anunciar su retiro de las redes sociales, Britney Spears retoma Instagram

Britney Spears sorprendió a sus seguidores al anunciar que se había comprometido con Sam Asghari, después de cinco años de relación. Aunque recibió muchas felicitaciones, usuarios también cuestionaron su decisión pues aseguraban que el modelo podría tener otros intereses.

Tras las críticas, Britney Spears anunció que se alejaría de las redes sociales para disfrutar de estos días de su compromiso. Sin embargo la cantante regresó a Instagram después de una semana.

En una primera publicación Britney Spears compartió un par de selfies que habría tomado en Palm Springs durante un viaje que hizo para celebrar su compromiso.

“Les mando algunas fotos de mi escapada de fin de semana para celebrar mi compromiso matrimonial con mi prometido. ¡Todavía no me lo puedo creer!” Britney Spears

Britney Spears aseguró que no pudo estar alejada de Instagram por lo que ya se encontraba de vuelta.

“No podía estar fuera de Instagram tanto tiempo, ¡así que ya estoy de vuelta!” Britney Spears

Britney Spears (@britneyspears / Instagram )

En una segunda publicación Britney Spears compartió un video en el que se muestra bailando la canción de ‘Bad Guy’ de Billie Eilish . De acuerdo con la famosa lo habría grabado en julio.

Posteriormente volvió a compartir un video de ella bailando pero en esta ocasión la canción de ‘Are you gonna go my way’ de Lenny Kravitz .

“Lo siento, me gusta el cabello largo para girar ... así que este soy yo después de aspirar mi sala de estar con esta bomba” Britney Spears

Britney Spears destacó que es una de sus canciones favoritas para bailar y reveló que su parte favorita es ‘I Was Born’.

“Esta canción de Lenny Kravitz es divertida para bailar ... ¡por supuesto que mi letra favorita es I WAS BORN! DIOS LOS BENDIGA A TODOS y no se olviden de estar agradecidos y decir sus oraciones amigos. Pssss mi tinte rojo salió en la ducha y parecía la escena de un crimen” Britney Spears

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato sus publicaciones se viralizaron. Muchos de sus seguidores se mostraron felices de que regresó a Instagram.