¿Britney Spears adoptará a una niña mexicana? La cantante se mostró feliz con una bebé en México que, según dijo, le robó el corazón por la reacción que tuvo cuando se conocieron.

Tras obtener la cancelación de su custodia legal, Britney Spears expresó sus ganas de casarse con su novio Sam Asghari y volver a convertirse en madre.

Unos meses después, Britney Spears anunció su esperado embarazo, pero hace poco informó que había sufrido un aborto.

Al parecer, Britney Spears ha decidido viajar a diferentes destinos para lidiar con su pérdida. Uno de esos lugares fue México, donde la ‘Princesa del Pop’ tuvo un grato encuentro.

En su cuenta de Instagram, Britney Spears publicó un video donde se le ve cargando a una simpática bebé que conoció en México.

Según contó Britney Spears en el texto adjunto a su video, cuando la bebé la vió, a pesar de no conocerla, extendió sus manos para que la cargara, situación que la cantante calificó como una grata sorpresa:

“Este es un mal video 🎥 que armé de México 🇲🇽🇲🇽🇲🇽… estuvo buenísimo 😎!!! Te juro que este bebé 👶🏼 estuvo increíble!!! ¡La mayoría de los bebés tan pequeños son extremadamente cautelosos y si alguien nuevo los sostiene, se alejan de tu cara! Fue tan raro... ¡me miró desde lejos y tuve que acercarme! Me quedé allí y luego ella extendió los brazos 🤗... ¡La sostuve por un rato y luego fue directo a mi cara! Ella no tenía miedo !!! Me quitó las gafas 👓 y me miró a los ojos… la besé y me enamoré al instante!!!”

