Briggitte Bozzo, de 23 años de edad, nuevamente se ha colocado en medio de la polémica, pues usuarios de redes sociales la acusan de volver a darle la espalda a Gala Montes .

Todo se deriva del conflicto surgido entre la ganadora del tercer lugar de La Casa de los Famosos 2024 y Lau Styling, la stylist de Briggitte Bozzo.

La actriz originaria de Venezuela salió a pronunciarse sobre el asunto, afirmando que ella no quería involucrarse pues quiere mucho a las dos involucradas.

Sin embargo, terminó llamando “mal agradecida” a Gala Montes, de 24 años, lo que ha provocado una ola de críticas y ataques en su contra en las redes sociales.

El aparente origen del conflicto entre Gala Montes y Lau Styling fue una publicación de la estilista en sus historias de Instagram, en la que habría intentado exhibirla:

La publicación estuvo acompañada de una foto que mostraba una bolsa con ropa amontonada y unas botas tiradas en el piso de su auto.

Los fans de Gala Montes no tardaron en identificar las prendas como ropa que la actriz usó tras La Casa de los Famosos 2024 y la alertaron de la situación, lo que de inmediato hizo reaccionar a la actriz.

Gala Montes lamentó que Lau Stylist decidiera hacer pública la situación antes de abordarla en privado con ella.

Asimismo, mostró capturas de pantalla de conversaciones y un registro de llamadas telefónicas a Lau Stylist en las que la estilista parece haberla dejada en visto.

El conflicto fue escalando de tal manera que Briggitte Bozzo tuvo que manifestarse al respecto pues, según dijo en una transmisión en vivo, recibió decenas de mensajes en los que le pedían una postura.

Briggitte Bozzo dijo estar en un dilema pues tanto Gala Montes como Lau Stylist son sus amigas, sin embargo negó que la estilista haya exhibido a su compañera del Team Mar, pese a la historia que compartió y que desató el conflicto.

Asimismo, consideró injustas todas las acusaciones que le han hecho a Lau Stylist y consideró que Gala Montes ha hecho mal quejándose de la baja calidad de las prendas que la estilista le hizo llegar y le cobraba muy caras.

Mientras los internautas le pedían a Briggitte Bozzo que no se involucrara en el asunto, la también influencer defendió y resaltó el profesionalismo de Lau Styling, por lo que consideró que no se vale ser “malagradecida” con ella.

“Discúlpenme, yo ama a Gala con todo mi corazón pero es que, es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar culero porque te está atendiendo, seas quien seas, seas Barack Obama, seas quien seas, no puedes ser así, no puedes ser una persona mal agradecida, nunca”

Briggite Bozzo