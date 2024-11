Luego de que Gala Montes tachara de incongruente a Briggitte Bozzo, ésta última reacciona a la declaración y asegura desconocer el porqué de las mismas.

A través de la revista TV Notas, Briggitte Bozzo dice estar agradecida por su paso en La Casa de los Famosos 2024, donde convivió con Gala Montes; sin embargo, no reviviría la experiencia.

Sobre todo ahora que las relaciones que construyó en el polémico reality show de Televisa-Univisión se están derrumbando.

Team Mar (Instagram / Karime Pindter)

Briggitte Bozzo confirma el final de Las chicas superponedoras tras pleito con Gala Montes

Briggitte Bozzo quiere dejar claro que nunca apoyó a Adrián Marcelo -de 34 años de edad- por lo que es mentira que le dio a espalda a Gala Montes durante su paso por La Casa de los Famosos 2024.

Y es que esto podría ser parte del enojo de Gala Montes -de 24 años de edad- quien ha dejado claro que no confía en Briggitte Bozzo -de 23 años de edad- pues la considera una persona incongruente ya que también se puso de lado de su stylist.

Así como ha visto cosas en ella que no le gustan, palabras a las que no dará réplica Briggitte Bozzo, quien asegura le desea lo mejor a la actriz pese a que no sabe si son o no amigas.

Por lo que confirma el fin de Las chicas superponedoras, grupo que se creó en La Casa de los Famosos 2024 y que incluye a Karime Pindter -de 31 años de edad-.

Esto porque cada una de las integrante está persiguiendo sus sueños y porque considera que no es momento de estar juntas.

“En ocasiones las personas no están destinadas en los sueños que queremos hacer. ‘Las chicas superponedoras’ no estamos preparadas para estar juntas en estos momentos” Briggitte Bozzo a TV Notas

Las Chicas Superponedoras llegan a su fin (La Casa de los Famosos México)

Briggitte Bozzo desconoce si aún existe una amistad con Gala Montes

Por otro lado, Briggitte Bozzo contradice a Gala Montes y asegura todos los integrantes del Team Mar aún se comunican en el grupo de WhatsApp que crearon por lo que se reunirá con ellos cuando haya posibilidad.

Incluso asistirá sabiendo que Gala Montes estará presente ya que no sabe si se fracturó la amistad que surgió en La Casa de los Famosos 2024.

“No tengo idea si la amistad ya se fracturó. La vida sabe lo que nos espera a cada una de nosotras. No me cierro a nada” Briggitte Bozzo a TV Notas

Gala Montes / Briggitte Bozzo (Especial)

Palabras que concuerdan con lo declarado frente a micrófonos del programa Hoy, donde la actriz venezolana recalca no tener problemas con Gala Montes sobre todo porque surgen malentendidos por cosas que se dicen en medios de comunicación y redes sociales.

“No me tomó personal nada de eso, soy lo que soy y valgo lo que valgo”, dice y enseguida destaca que respeta la opinión de su excompañera, quien estará en su vida si Dios lo quiere y si es que debe estar en su camino.

“Las relaciones de amistad no funcionan como uno quiere y las personas no ayudan mucho porque crean este tipo de polémica en donde no se ponen en lugar ni de uno ni de otro” Briggitte Bozzo al programa Hoy

Y finalmente le desea lo mejor pues la considera una mujer exitosa y divina, quien merece encontrar a personas que conecten con ella.