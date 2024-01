La polémica alcanzó a Guty Carrera, uno de los habitantes de La Casa de los Famosos 4; su exnovia Brenda Zambrano, lo está acusando de ser un hombre manipulador y chantajista.

La pelea inició cuando Brenda Zambrano se enteró que Guty Carrera es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos 4, por lo que no tardó en cuestionarlo ya que cuando estaban juntos él criticaba los realities shows de ese tipo.

Frente a esto, Guty Carrera aseguró que hay personas malas que solo buscan colgarse de su fama, palabras que desataron un guerra.

Guty Carrera (@gutycarrera / Instagram)

Brenda Zambrano acusa a Guty Carrera de ser maltratador antes de que entre a La Casa de los Famosos 4

El romance de Brenda Zambrano -de 30 años- y Guty Carrera -de 33 años- terminó en marzo de 2023. De acuerdo con la ex habitante de La Casa de los Famosos, la relación acabó por “monotonía”.

Pero principalmente porque Guty Carrera no era el hombre ideal que Brenda Zambrano retrataba en redes sociales ya que solo buscaban la aprobación, obtener seguidores y monetizar.

Por lo que ahora que Guty Carrera está por ingresar a La Casa de los Famosos 4, Brenda Zambrano quiere que las personas lo conozcan realmente.

Mediante la red social X, antes llamada Twitter, la chica reality señala asegura que su exnovio es un hombre maltratador, manipulador y chantajista.

Así como asegura es él quien la utilizó para limpiar su imagen en Perú y sin más desea que se le caiga la careta y pague por sus maltratos.

Brenda Zambrano se lanza contra Guty Carrera (@brenzambranoc / X)

Guty Carrera reacciona a señalamientos de Brenda Zambrano

Debido a que La Casa de los Famosos 4 iniciará el 23 de enero, Guty Carrera ya está encerrado en un hotel que le paga Telemundo; sin embargo, antes de desconectarse del mundo exterior, respondió a Brenda Zambrano.

Además de insinuar que Brenda Zambrano está colgándose de su fama, Guty Carrera minimizó la acusación de maltrata posteando una foto de sí mismo junto a su primo Danilo Carrera, de 35 años de edad, en el aeropuerto.

Guty Carrera y Danilo Carrera (@gutycarrera / Instagram)

¿Qué hizo Guty Carrera, exnovio de Brenda Zambrano, en Perú?

“Tu ex tenía razón ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos”, sentenció Brenda Zambrano en redes sociales, pero ¿Qué hizo Guty Carrera?

En Perú, Guty Carrera era popular por ser parte del reality show Guerreros, cuya participación se vio afectada cuando se exnovia lo denunció por violencia.

No obstante, la denuncia no procedió por lo que Guty Carrera la contrademandó asegurando que no se trataba de una venganza sino de una compensación ya que perdió trabajo por la falsa denuncia.