¿Brandon Peniche volverá a TV Azteca para integrarse a ‘Soy Famoso, Sácame de Aquí’? El columnista Alex Kaffie afirma saber qué celebridades podrían integrarse al nuevo reality de la televisora del Ajusco.

Hasta julio de 2021, Brando Peniche formó parte de las filas de TV Azteca, como conductor de ‘Venga la Alegría’, programa que dejó para volver a las telenovelas en Televisa.

Al enterarse de la información difundida por Alex Kaffie, Brandon Peniche reaccionó rápidamente en redes sociales, para decir la verdad sobre su supuesto regreso a TV Azteca.

Ahora que TV Azteca prepara el lanzamiento del reality show ‘Soy Famoso, Sácame de Aquí', se ha puesto en contacto con varias celebridades para confirmar el elenco.

Uno de ellos sería Brandon Peniche, según lo escribió Alex Kaffie en su columna ‘Sin Lisonja’, del diario El Heraldo de México:

“Todo indica que Brandon Peniche vuelve a Televisión Azteca. Me entero que la televisora del Ajusco le ha hecho la invitación de participar en el reality de pruebas extremas, ‘Soy Famoso, Sácame de Aquí’. Por ende, si acepta regresará a la empresa de la que se fue”

Las filtraciones de Alex Kaffie sobre ‘Soy Famoso, Sácame de Aquí' no pararon ahí. El columnista reveló otros nombres que formarían parte del show:

Tras enterarse de la columna de Alex Kaffie, Brandon Peniche habló sobre el asunto a través de sus historias en Instagram, desmintiendo su regreso a TV Azteca:

“Oigan por cierto, estoy viendo que están diciendo que voy a entrar a un programa, que me invitaron… ¡no me invitaron a ningún lado! No voy a entrar a ningún programa”

Brandon Peniche