Arturo Peniche y su esposa Gaby Ortiz se reconcilian, así lo confirmó su hijo Brandon Peniche en entrevista para el programa Hoy.

A más de un año de que Arturo Peniche reveló que se encontraba separado de su esposa Gaby Ortiz, después de 38 años de matrimonio, la pareja volvió a estar junta e incluso se fueron de viaje.

Tras varias especulaciones sobre el futuro de la relación, Brandon Peniche reveló que parece que el amor ganó y sus papás han vuelto a estar juntos tras enfrentar una crisis que los mantuvo separados desde septiembre del 2020.

Hace meses Arturo Peniche sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba separado de su esposa Gaby Ortiz. La noticia causó gran polémica, pues era una de las parejas más sólidas en el medio del espectáculo.

En diversas ocasiones Arturo Peniche señaló que estaba tratando de reconciliarse con su esposa Gaby Ortiz, aunque fue hasta este momento que la pareja que tuvo un acercamiento.

En entrevista para el programa Hoy, Brandon Peniche confirmó que sus papás se habían dado otra oportunidad y ahora se encontraban de viaje.

Brandon Peniche destacó que el tiempo que estuvieron separados sus papás, fue de gran ayuda ya que tanto su papá Arturo Peniche como su mamá Gaby Ortiz salieron más fortalecidos.

En ese sentido, Brandon Peniche reconoció que la pandemia afectó la situación de sus papás, pero afortunadamente ya se encuentran mejor.

Brandon Peniche confesó que lo más importante es que sus papás se encuentran bien, más allá si se encuentran juntos o separados.

“Hoy por hoy verlos juntos o separados me da alegría”

Durante su conversación con el programa Hoy, Brandon Peniche confesó que tras el nacimiento de su hijo Bosco ya no desea tener más hijos.

Brandon Peniche se dijo contento con la familia que ha formado con su esposa Kristal Cid, por lo que no desea ampliar su familia.

“No hay forma, no, no quiero, lo hemos platicado mucho y no, creo que tengo la fortuna de tener nena, nene, tenemos 4 manos, uno con una, uno con otra, y ya”

Brandon Peniche