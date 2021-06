El famoso actor, Brandon Peniche, quien actualmente es el presentador del programa matutino de espectáculos, “Venga la Alegría”, ha desatado una serie de rumores acerca del futuro de su carrera.

Recientemente se dio a conocer que Brandon Peniche asistió a un casting, el cual, de acuerdo con las especulaciones, podría ser para una nueva telenovela de Televisa.

Por otro lado, los internautas comenzaron los rumores acerca de que el casting al que asistió Brandon Peniche, es para la nueva versión de la telenovela “Los Ricos También Lloran”; la cual tuvo su versión original en el año 1979.

La periodista Flor Rubio aseguró durante una emisión para su canal de Youtube, que el actor y presentador estuvo preparándose para el casting.

Aunque dejó en claro que, hasta el momento, desconoce si el casting es parte de Televisa o no.

Flor Rubio también declaró que Brandon Peniche está realmente satisfecho con su carrera como presentador . Sin embargo, la actuación es algo que también le gusta.

“No es cierto que va a una telenovela a Televisa. Brandon está caminando maravillosamente bien con su carrera como conductor, pero sí quiere actuar y sí hizo un casting, esa es la realidad de las cosas. No sé si en Televisa, la verdad no lo sé, pero no lo creo. Creo que se fue para otra plataforma”

Flor Rubio