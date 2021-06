VIDEO: Brandon Peniche habla de la separación de sus papás

Arturo Peniche destapó la caja de Pandora cuando en entrevista con Mara Patricia Castañeda reveló estar separado de Gabriela, la mujer con la que ha estado casado desde hace 38 años.

Sin ahondar en detalles el actor se dijo fastidiado de que su esposa no lo reconozca, que incluso ha pensando que ella lo ve como un estorbo:

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí"

Arturo Peniche. Actor