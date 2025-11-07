El actor Brad Pitt- de 61 años de edad- demanda a Angelina Jolie por la venta de una propiedad sin permiso.

Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie -de 50 años de edad- se encuentran divorciados desde hace ocho años, sus conflictos judiciales siguen dando de qué hablar.

Confirman demanda de Brad Pitt a Angelina Jolie por la venta de una propiedad sin permiso

Se reveló que Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por la venta sin permiso de los viñedos del Château Miraval, en Francia.

De acuerdo con People, Brad Pitt entabló la demanda contra su expareja por más de 650 millones de pesos por daños y prejuicios.

Brad Pitt (Agencia México)

Dicha propiedad la adquirió la pareja en 2008 y fue ahí se casaron en 2014.

Sin embargo, Angelina Jolie habría tomado la decisión de vender su parte del viñedo al empresario ruso Yuri Shefler.

El equipo legal de Brad Pitt presentó como prueba las comunicaciones que tuvieron los abogados de Angelina Jolie con el actor de “Troya”.

Cabe señalar que el conflicto por los viñedos del Château Miraval arrancó desde 2021 cuando Angelina Jolie acusó que Brad Pitt había bloqueado la venta de su parte de la propiedad.

En 2022, Brad Pitt demandó que, pese a las restricciones, Angelina Jolie había vendido la porción de los viñedos que le correspondían.

Ese mismo año, Angelina Jolie contrademandó al actor de Fight Club argumentado que ese acuerdo con Brad Pitt nunca existió.

Incluso, la defensa legal de la actriz afirmó que Brad Pitt no quiso comprar la parte de los viñedos de Angelina Jolie porque ella no firmó un acuerdo de confidencialidad .

Que obligaba a Jolie a guardar silencio sobre el incidente que vivieron en un vuelo privado en 2016, donde Pitt habría agredido a su pareja e hijos.

Hecho que derivó en la solicitud del divorcio por parte de Angelina Jolie.

Angelina Jolie (Vianney Le Caer / Invision)

Brad Pitt busca “acosar y controlar” a Angelina Jolie, asegura defensa de la actriz

Mediante un comunicado, compartido con People, el abogado de Angelina Jolie señaló que Brad Pitt busca “acosar” y controlar a su expareja.

“El escrito de respuesta del Sr. Pitt no aborda nuestros argumentos y continúa basándose en conjeturas y especulaciones, todo ello con el propósito de invadir sus comunicaciones privadas con sus abogados. Esto confirma una vez más que esta demanda es la manifestación del esfuerzo que Pitt ha realizado durante años para acosar y controlar a Angelina. Esperamos con interés la próxima audiencia.” Comunicado abogado Angelina Jolie

Será hasta el próximo 17 de diciembre cuando se celebre la próxima audiencia pública para saber qué rumbo toma la demanda de Brad Pitt a Angelina Jolie.