Ben Affleck culpa a Jennifer Garner por su alcoholismo. El actor estadounidense está dando de qué hablar, luego de que señalará como responsable a su ex esposa por su adicción.

Al parecer en lo que creíamos que era una muy buena relación después del divorcio entre los actores Ben Affleck y Jennifer Garner, no es tal como se ve.

Luego de que Ben Affleck en entrevista para el programa de radio “The Howard Stern Show” declaró que durante su matrimonio con Jennifer Garner comenzó a beber para tolerar su relación .

Por lo que Ben Affleck admitió que su relación con la también actriz Jennifer Garner no estaba bien, haciendo del alcohol su solución para tolerar lo mal que se sentía en su matrimonio.

Asimismo, el actor dijo que pese a que sabía perfectamente que no estaba feliz junto a Jennifer Garner, no tomó la decisión de separarse por sus hijos , equivocándose con el alcohol.

‘Yo estaba como. No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago? Y lo que hice fue beber una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución’.

Ben Affleck