Jennifer Lopez y Ben Affleck debutan como pareja en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia

Hoy gracias a Jennifer Lopez muchas personas creen que extrañar a su ex, al que no ven desde hace muchos años, no es tan extraño después de todo y es que la artista hizo lo imposible: revivió una historia de amor.

Como te informamos en SDPnoticias, Jennifer Lopez encontró consuelo en los brazos de su exnovio Ben Affleck a poco de haber terminado su compromiso con Alex Rodríguez.

Los exnovios se re-enamoraron. No ocultaron su romance, al contrario, intercambiaron muestras de afecto sin importar que un paparazzi estuviera cerca.

Se despreocuparon al punto que hoy debutaron como pareja en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos en la edición 78 del Festival de Cine de Venecia (Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP)

Jennifer Lopez acompaña a Ben Affleck al estreno de su película

Resulta que Ben Affleck llevó a Jennifer Lopez, con quien se comprometió a principios de la década de los 2000, al estreno de su nueva película titulada “The Last Duel” (El último duelo) a estrenarse el 15 de octubre.

Los novios se mantuvieron muy cariñosos y tomados de la mano a lo largo de la alfombra roja del filme dirigido por Ridley Scott.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la edición 78 del Festival de Cine de Venecia (Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP)

Previamente, Ben Affleck y Jennifer Lopez se dieron un tiempo para disfrutar de su amor abordo de un barco. Así como saludaron a lo lejos a sus fans.

Cabe mencionar que Ben Affleck y Jennifer Lopez llegaron por separado días antes a Italia, Venecia.

Este es el segundo evento de Jennifer Lopez en Italia, además de su aparición en el Festival de Cine de Venecia, estuvo en el show de Dolce & Gabbana.

Por si fuera, JLO asistirá la próxima semana a la Met Gala; sin embargo, aún se desconoce si llevará consigo a su novio Ben Affleck a este evento anual.

Queda claro, el noviazgo entre estas dos celebridades va tan en serio que es probable que los veamos juntos es más eventos público y no solo en los familiares.