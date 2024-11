Bellakath -de 27 años de edad- salió a expresar que extraña poder pelearse en Enamorándonos, el reality show que la catapultó a la fama.

Como todo programa con este estilo de formato, era inevitable no tener unas cuantas peleas ante la cámara para generar más interés en la audiencia.

Sin embargo, Bellakath ha llegado a la conclusión de que no es lo mismo pelearse en Enamorándonos que en redes sociales.

Pues al parecer, sus enemigos actuales no aguantan la presión.

Una de las cosas por las que Bellakath suele ser tendencia en redes sociales cada determinado tiempo, es por las peleas que sostiene en redes sociales con distintas celebridades del medio.

Pues ya sea hablando directamente de la persona o enviándole indirectas más que obvias, la cantante no tiene miedo de expresar sus sentimientos o revelar con quiénes está enemistada.

Y aunque algunos sostienen que esta es solo una táctica para dar de qué hablar, lo cierto es que Bellakath ha hecho de sus opiniones un arma que sabe usar.

Motivo por el cual, ahora extraña los encuentros que sostuvo cuando era parte de Enamorándonos, pues al parecer sus contrincantes daban a la talla de la situación.

No que ahora, expresa Bellakath, casi que sus enemigos no aguantan la presión cuando se les confronta.

Mi vida era más divertida cuando me peleaba en enamorándonos la vdd, ahí si daban ribete no que aquí no aguantan presión jajqjqjjqjqja