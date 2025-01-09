Es oficial: Bella de la Vega es una amorosa. La viuda de José Ángel García, papá de Gael García, llega a Enamorándonos en busca del amor.

Bella de la Vega, ex madrastra de Gael García, dice no estar desesperada por tener novio; sin embargo, si quiere estar acompañada de alguien que la haga sentir amada y apoyada.

Y es que la viuda de José Ángel García, quien murió a los 62 años de una fibrosis pulmonar, no ha tenido un romance real desde hace cuatro años.

Bella de la Vega (@actrizbelladelavega / Instagram)

La viuda del papá de Gael García, Bella de la Vega, llega a Enamorándonos en busca del amor

A su paso por el programa De Primera Mano, Bella de la Vega, viuda del papá de Gael García, se dijo emocionada de la posibilidad de encontrar a un compañero de vida en el programa Enamorándonos.

“(Me siento) en las nubes, llena de felicidad de estar en un lugar donde hay solteros, donde hay la posibilidad de conocer a alguien lindo, de querer” Bella de la Vega

Aunque Bella de la Vega, de 43 años de edad, ha salido con hombres tras la muerte del papá de Gael García, de 46 años de edad, no ha tenido una relación duradera y real.

Esto porque la modelo se considera una mujer exigente:

“Me han dicho: ¿Cómo es posible? Tú que tienes exposición, redes sociales, lo que sea, ¿por qué no encuentras a alguien? Yo no sé por qué. A lo mejor alguien me está guardando alguien especial para el futuro, dicen que solamente Dios sabe cuándo y a qué hora. Yo no sé porque, te juro que no sé. Yo soy linda, amorosa, cariñosa, trato lo mejor que puedo a la persona con la que estoy. Sí suelo ser un poquito, tal vez exigente” Bella de la Vega

A Bella de la Vega le gustan los hombres educados, amables, que la traten a la antigua, pero sobre todo que le den su lugar.

“Es muy difícil encontrar una pareja cuando la vara esta muy alta, es muy difícil alcanzar ese estándar, es complicadísimo bajarse a otra cosa, yo estoy acostumbradísima” Bella de la Vega

José Ángel García y Bella de la Vega (José Ángel García Huerta)

Estas son las características que un hombre debe tener para conquistar a Bella de la Vega

Bella de la Vega es una mujer exigente. La modelo que la provea de amor, pero además la llene de atenciones, una persona con quien poder hacer equipo, pero ¿cómo le gustan los hombres físicamente?

Bella de la Vega busca un hombre de 60 años en adelante; no obstante, saldría con alguien de 50 años e incluso de 45 años, su límite.

Le gustan los hombres blancos, delgados y bien parecidos. Sí, ella quiere un galán de telenovela.

Aunado a esto, los interesados no deben ser celosos ya que ella disfruta mostrar su figura en redes sociales, específicamente en su OnlyFans.

Asimismo, debe vivir cerca de ella y de preferencia no tener hijos pequeños ya que no le gustaría que la llamen “madrastra”.

A cambio, Bella de la Vega ofrece estabilidad y mucho amor. Así como dice ser una mujer preparada que no busca que le pongan casa ya que ella misma se encarga de sus cosas.