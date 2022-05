Los dimes y diretes alrededor de Nodeli continúan, ahora surge la pregunta: ¿Belinda usa dentadura postiza? a través de redes sociales circula ese chisme para hacer crecer el rumor de Christian Nodal.

A través del programa Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain reprobaron que Belinda Schüll continue atacando a Christian Nodal en lugar de preocuparse por las deudas que tiene su esposo.

Así como se burlaron de la frase con la que la mamá de Belinda quiso atacar a Christian Nodal, la cual cita:

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”. Belinda Schüll Moreno, mamá de Belinda

Belinda Schüll se lanza contra Christian Nodal (@schull.belinda / Instagram)

Elisa Beristain asegura que los dientes de Belinda son falsos

Para burlarse de lo dicho por la mamá de Belinda, Elisa Beristain advirtió:

“Se está hablando de frutos y en una de esas su hija muerde una manzana y se queda la dentadura ahí puesta”. Elisa Beristain, Chisme no Like

Y sin más Elisa Beristain aseguró que los dientes de la actriz de la serie “Bienvenidos a Edén” son falsos:

“¿Ustedes sabían que esa bella sonrisa de la joven Belinda, era postiza?” Elisa Beristain, Chisme no Like

“Todo eso es porcelana, está reconstruido, son placas, se le van a caer, no son sus dientes”, agregó el conductor Javier Ceriani.

Para hacer crecer el rumor desatado por Christian Nodal, Javier Ceriani aseguró que los dientes falsos de Belinda se notan si se le presta atención a las escenas en la serie “Bienvenidos a Edén”.

Finalmente, Elisa Beristain deja entrever que a Belinda se le dañaron los dientes a temprana edad por andar consumir algún tipo de estupefaciente.

Las palabras de Elisa Beristain y Javier Ceriani hirieron profundamente a los fans de ambos artistas pero no lograron unirlos.

Los seguidores de Belinda pidieron que se deje de desprestigiar a la artistas, mientas que los fans de Christian Nodal aseguran que la hija de Belinda Schüll Moreno es una mujer “armada” e “interesada”.

Aseguran que la dentatura de Belinda es postiza (Chisme No Like / YouTube)

¿Chisme No Like trae pleito con Belinda desde hace tiempo?

Se sabe que Chisme No Like no tiene buena relación con Belinda y su equipo desde hace tiempo.

Los conductores del programa de espectáculos revelaron la supuesta forma en que opera Belinda y aseguraron que dos exnovios de Belinda querían expresar su apoyo a Christian Nodal para confirmar sus palabras.

“Dicen que la mejor frase de Nodal es esa: ‘Cuando me cansé de dar se acabó todo’, eso nos dijeron dos ex de Belinda”, dijo Javier Ceriani de Chisme No Like.

Christian Nodal expuso el 18 de mayo que Belinda Schüll Moreno ha estado explotando a su hija Belinda “hasta dejarla sin nada” al punto de que no tenía dinero para pagarse los dientes.

En ese sentido, Javier Ceriani reprobó que la familia de Belinda hable mal del exnovio cuando éste le ayudó con su dentadura y además le daba manutención a los padres de ésta.

Belinda y Christian Nodal se comprometieron el 25 de mayo de 2021; pero el compromiso terminó y se hizo público el 12 de febrero de 2022, la víspera del 14 de febrero y en medio de rumores de problemas de dinero.

Christian Nodal responde a la mamá de Belinda. (@nodal)