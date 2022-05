Sí tú crees que la cantante tiene la vida fácil por el simple hecho de ser famosa y bella, te equivocas. Hoy más que nunca, Belinda trabajará en ella antes que volver a enamorarse.

Así lo dejó claro Belinda en su entrevista para el portal Iconos Playz, donde recalcó estar bien tras haber roto su compromiso con Christian Nodal.

Ruptura que le ha costado ya que además de lidiar con su duelo, Belinda debe lidiar con los dimes y diretes que surgieron tras la separación de ‘Nodeli’, la cual tuvo lugar en febrero.

Razón por la que Belinda está trabajando en ella, esta evolucionando, está aprendiendo y hoy más que nunca busca su paz y su felicidad.

“La felicidad es mucho más simple de lo que a lo mejor uno piensa, y viene desde adentro, tienes que estar bien tú”, dice la cantante antes de dejar que buscarla en alguien más es un enorme error.

“Si tú no estás bien, ni aunque llegue la persona más simpática, ni el más lindo... Si tú no estás bien no puedes ni dar ese amor, ni tampoco lo puedes recibir”, advierte la famosa.

Y reconoce que hoy está aprendiendo a disfrutar, valora más y agradece hacerlo en compañía de su perrito 4, quien la acompañaba a cada entrevista que ofrece.

Belinda en los Premios Platino (@belindapop / Instagram)

Belinda agradece apoyo de sus seguidores

Consciente de que no está sola, Belinda agradece el apoyo que sus fans le brindan en sus mejores y peores momentos.

“Tengo la suerte de tener a una familia, porque (a mis fans) los llamo como familia porque han crecido conmigo, han vivido todo conmigo, hemos tenido momentos increíbles y tengo esa fortuna de tener angelitos y gente tan linda en mi vida que estoy muy agradecida Belinda

Así como dice sentirse feliz porque ellos fueron quienes crearon el Día Internacional de Belinda, fecha en que la llenan de mensajes, fotos, y detallitos.

Belinda (Agencia México)

Belinda ignora chismes alrededor de su ruptura con Christian Nodal

Finalmente, Belinda hace oídos sordos cuando surge un nuevo chisme alrededor de su ruptura con Christian Nodal, sobre todo, se niega a decir si es verdad que aún sigue hablando con el cantante.

Prefiere celebrar que se habla de ella, que su nombre sigue imponiéndose y por ello aprovecha la oportunidad para empoderarse para ser ella misma y luchar por lo que quiere.