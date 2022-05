Tras varios años de no actuar, Belinda aparece en la nueva serie de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’ donde también interpreta una canción en inglés.

Belinda se mudó a España para realizar este proyecto y otros asuntos de trabajo, por lo que se muestra emocionada.

La última vez que la cantante apareció en una serie fue hace 13 años en ‘Mujeres asesinas’ junto a Issabela Camil.

Belinda comenzó su carrera en las telenovela infantiles como ‘Cómplices al rescate’ y ‘Aventuras en el tiempo’.

Durante su adolescencia se enfocó en su carrera musical y esporádicamente participó en novelas, la última fue ‘Camaleones’ en Televisa.

Ahora la cantante regresó con el pie derecho a la actuación, pues forma parte de ‘Bienvenidos a Eden’, una de las series más esperadas de Netflix.

Belinda interpreta a África, una cantante que cuenta con miles de seguidores y es un personaje narcisista, además de tener una personalidad seria, pero Belinda le dio un poco de comedia.

Para cerrar con ‘broche de oro’ la primera temporada de ‘Bienvenidos a Eden’, Belinda interpreta una canción en inglés llamada ‘Eden’, producida por Keith Harris y Lucas Vidal.

Tras dos años de no sacar nuevas canciones, Belinda aprovechó su nueva serie de Netflix para regresar a la música.

Hace unos meses publicó en Youtube la canción ‘Mentiras cabrón’, pero luego fue retirada de su canal oficial.

Ahora sorprende a sus fans con la canción ‘Eden’, la cual canta en inglés y es parte del soundtrack de la serie ‘Bienvenidos a Edén’.

La canción se basa en la temática de la serie, la cual habla de un grupo de jóvenes que son invitados a una fiesta en un lugar secreto y luego se percatan que forman parte de un experimento.

Esta es la letra de la canción traducida al español:

La primera estrofa de la canción hace referencia a la trama de la serie, donde los protagonistas deben de luchar por sobrevivir en una isla privada.

Tan perdido

Porque estás en eso que estoy buscando

Alimentarse en nada más

y me voy

me he ido, me he ido

Y ahora

La tormenta sigue alcanzando

Las verdades solitarias se encienden mal

Y estoy aquí aguantando

Tan rápido

porque estás en eso que estoy buscando

Alimentarse en nada más

Y me voy

Ya me fui

Me voy

'Eden' Belinda