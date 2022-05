El cantante del regional mexicano Christian Nodal responde si sus canciones van con dedicatoria a Belinda, esto es lo que dijo

Durante su viaje a Honduras, la prensa estuvo más que atenta a la visita de Christian Nodal en donde tras casi tres meses de haber roto su compromiso con Belinda, aún es tema de interés.

Por lo que no desaprovecharon la ocasión para preguntarle al interprete de ‘Botella tras botella’ si sus más recientes canciones estrenadas llevan dedicatoria para la española.

Luego de que Christian Nodal diera un adelanto de su nueva canción, revelando que llevará como título ‘Vivo en el 6′, la prensa inmediatamente preguntó si era dedicada a Belinda.

A lo que el cantante mexicano Christian Nodal se limitó a decir que son solo son canciones, más no son temas para Belinda.

Pregunta que se le hizo Christian Nodal debidos a que se especula de que ‘Vivo en el 6′ es una canción que hace referencia a la fecha en el que terminó con Belinda, un día 6.

Pese al incómodo momento en donde a Christian Nodal aún se le menciona el nombre de su ex Belinda, el cantante mexicano agradeció a los medios así como a su público extranjero por el gran cariño y aceptación que ha tenido su música en distintos países.

Tras las críticas al aspecto físico de Christian Nodal, el cantante aseguró estar “haciendo dieta”, luego de que se le viera en los últimos meses con unos kilos de más.

Por lo que el interprete mexicano Christian Nodal contó que se está cuidando adecuadamente así como alimentándose bien, por lo que ya está haciendo dieta.

Asimismo, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ dijo que por el momento dejará la fiesta y los excesos, así como el alcohol, aunque dijo no será de tajo, también se dará su tiempo para disfrutar.

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso, estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no. ¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar”.

Christian Nodal