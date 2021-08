Belinda Schüll, madre de la cantante, anunció en redes sociales su recuperación del contagio de Covid-19.

Durante la segunda semana de agosto, se informó que la mamá de Belinda había sido llevada a un hospital tras un baja en su oxigenación por Covid-19.

Luego de mantenerse en casa bajo estrictos cuidados médicos, Belinda Schüll por fin venció a la enfermedad y compartió su felicidad al respecto.

El pasado 17 de agosto, Belinda Schüll se dijo triste por no poder viajar junto a su hija para celebrar su cumpleaños en Disney.

“Hubiera dado lo que fuera por poder estar contigo y estar juntas en este día especial. Lamentablemente no se pudo por una dificultad de salud”, escribió.

Afortunadamente, la madre de Belinda anunció que ya fue dada de alta tras su contagio de Covid-19 y complicaciones respiratorias.

Vía Instagram, compartió su emoción por terminar con su tratamiento médico.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer”, agregó en su publicación.

Belinda Schüll reveló que su enfermedad le trajo aprendizajes sobre aprender a valorar más los momentos y a sus seres queridos.

Asimismo, la mamá de Belinda consideró que esta es una “segunda oportunidad de vida” para mejorar en distintos aspectos.

“Sé que nunca me rendí, gracias a Dios”, reconoció.

“Amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló (...). Gracias Dios porque me diste la fuerza para recuperarme y me diste tu luz, compañía y protección.”

Belinda Schüll