Para aquellos que tenían dudas...Belinda habla de su beso de tres con la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina:”Fue una actuación”, dice.

A través de la revista TV Notas, Belinda se dijo feliz de haber participado en las Fiestas del Orgullo LGBT de Madrid, donde protagonizó un beso que sigue dando de qué hablar.

Y es que Belinda besó a dos mujeres arriba del escenario, su primer trío, acción que le costó críticas puesto que muchas personas dan por hecho que quiere llamar la atención a como dé lugar.

Por lo que la hija exnovia de Christian Nodal, a fin de terminar con suposiciones, deja claro que su beso de tres fue parte del performance.

“ El beso sí fue completamente parte de una actuación ”, dijo la cantante aclarando que lo incluía el performance y por tanto se estuvo ensayando.

Valentina junto a Belinda y Lola Rodríguez dándose de besos en la marcha del orgullo en Madrid 🇪🇸 pic.twitter.com/FFOkupmGMI — La Grupa (@NotLaGrupa) July 6, 2022

Asimismo se apropió de la idea: “dije: ay pues vamos hacer algo especial, vamos a sorprender al público”, señaló y recordó que con Lola Rodríguez tiene una buena relación.

Y es que ambas trabajaron en la serie Bienvenidos a Edén, por lo que hay confianza, respeto y cariño entre ambas, mientras que con la draga queen Valentina tiene buena química.

Belinda con Lola Rodríguez y Valentina (Instagram/allaboutvalen)

No es la primera vez que Belinda besa a una mujer

Aunque sí es su primer trío (hablando de besos), no es la primera vez que Belinda besa a una mujer en público. La actriz unió sus labios a una actriz en el musical “Hoy no me puedo levantar”.

“Es un show y los shows tienen mucha actuación”, insistió e informó que en esta ocasión las tres estuvieron de acuerdo para hacer algo bonito, “elegante y fino”.

Belinda agradece el cariño de La comunidad.

Por otra parte, Belinda se dice agradecida con la comunidad a quienes considera parte de su carrera ya que siempre le han brindado su cariño y respeto. “Son los fans más leales, más incondicionales que tengo”, citó.

Por lo que agradece haber sido invitada al Pride de Madrid, el segundo más importante del mundo, detrás de la fiesta del orgullo de Brasil.