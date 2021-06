Belinda estaría harta que Lupillo Rivera hable de ella

Tras el compromiso entre Belinda y Christian Nodal, Lupillo Rivera ha protagonizado diferentes memes. Incluso el famoso reveló que ya se borró el tatuaje que tenía en su brazo de la cantante.

Sin embargo, Belinda ya estaría cansada de que Lupillo Rivera hiciera referencia a ella por lo que ya estaría viendo la forma de pedirle al ‘Toro del Corrido’ que no la mencione.

En su canal de Youtube el periodista Marco Antonio Silva reveló que Lupillo Rivera sigue dolido con Belinda y por eso la menciona en cada oportunidad que tiene.

En ese sentido destacó que un ejemplo de ello fue el video que compartió de cuando se borró su tatuaje, ya que lo pudo haber hecho de manera privada y no compartirlo.

“Lupillo Rivera lo pudo haber hecho de manera privada y no tener nada de que hablar, pero se ve que todavía le duele. A tal grado le duele a Lupillo Rivera que sigue haciendo muy latente esto como para decirle mira Belinda entérate de lo que estoy haciendo”

Marco Antonio Silva puntualizó en su video que aunque lo niega, Lupillo Rivera sigue hablando de Belinda ya que sabe que cualquier cosa que diga llegará a los oídos de la cantante.

En el video Marco Antonio Silva destacó que esta situación ya habría molestado a Belinda, por lo que su oficina de prensa le habría pedido a Lupillo Rivera que ya no mencione a la cantante.

“A Belinda no le hace nada de gracia que la sigan mencionando, por ahí me comentaba una amistad que la oficina de prensa de Belinda si pensaba tratar de sugerirle a Lupillo que en medida de lo posible deje de hablar menos de la propia cantante”

Marco Antonio Silva señaló que Belinda se encuentra feliz con Christian Nodal por lo que ya no quiere que la involucren con Lupillo Rivera.

“Es una mujer que está actualmente comprometida y que no quiere seguir ella en boca de Lupillo Rivera, porque ya a toro pasado, toro pasado”

El periodista incluso destacó que la lo están viendo de manera legal para que Lupillo Rivera ya no hable de Belinda.

De acuerdo con el periodista, Belinda considera que Lupillo Rivera solo quiere colgarse de algo que ya pasó.

“Ya no quiere que se le siga relacionando ni que siga empañando la felicidad con Nodal a través de sus declaraciones y con todo lo que está haciendo, pues dice que nada más está tratando de colgarse de algo que no fue y que no será nunca más”

Marco Antonio Silva