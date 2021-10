Belinda dice quererlo “más que a nadie”, ¿A quién se refería?

Belinda generó un sinfín de reacciones entre sus seguidores, luego de compartir unas historias en donde señala “querer a alguien más que a nadie” y no se trataba de Christian Nodal.

Cabe señalar que esto ha sucedido luego de que la famosa pareja se posicionara una vez más en la mira del público; pues durante el pasado fin de semana, la youtuber Caeli fue criticada por “coquetearle” a Christian Nodal enfrente de Belinda.

Belinda dedica felicitación a Ignacio Peregrín:”Papá, te quiero más que a nadie en este mundo”

A pesar del sinfín de comentarios y opiniones divididas que generó la situación entre Caeli, Christian Nodal y Belinda; tal parece que la intérprete de “La niña de la escuela” no le ha tomado gran importancia a lo acontecido durante el fin de semana.

Pues además de que no ha emitido ninguna declaración al respecto, durante la madrugada de este 12 de octubre Belinda publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde felicita a su papá, Ignacio Peregrín, por su cumpleaños.

Tales historias se encuentran en blanco y negro. En ellas se puede ver a la cantante posar dulcemente a lado de su papá.

“Papá, te quiero más que a nadie en este mundo. Me siento muy orgullosa de ser tu hija” Instagram @belindapop

Además, la cantante le deseó a Ignacio Peregrín que sea un gran año para él y le expresa su deseo por pasar un sinfín de momentos más a su lado.

“Deseo que sea un gran año lleno de momentos bonitos juntos, como todos los que me has dado” Instagram @belindapop

Finalmente, Belinda publicó una imagen en la que se le puede ver a ella y a su papá mirarse fijamente con una sutil pero notable sonrisa.

Por su parte, la prometida de Christian Nodal acompañó la foto con un texto en color rosa, el cual resalta entre el blanco y negro de la foto, donde se puede leer la leyenda “Te amo”, acompañado de la silueta de un corazón del mismo tono rosa.

Cabe señalar también acompañó las historias con la canción “Sound of the Silence” de Simon and Garfunkel.