Belinda comparte momento íntimo de sus padres y reflexiona: “el amor real no es como en las películas”

Belinda compartió un momento íntimo de sus padres, lo que la llevó a reflexionar: “el amor real no es como en las películas”.

¿Problemas en el paraíso? Al contrario. Ahora que Belinda está próxima a casarse con Christian Nodal, parece estar tomando conciencia de lo que realmente implica vivir en pareja.

Es por ello que compartió con sus seguidores en redes sociales una larga reflexión sobre lo que ha aprendido del amor a partir de la experiencia de sus padres.

En su cuenta de Instagram, Belinda publicó un video en el que aparecen bailando amorosamente sus padres, los españoles Ignacio Peregrín Gutiérrez y Belinda Schüll Moreno.

Esto sucedió durante la fiesta de compleaños que el viernes 22 de octubre le organizaron a la mamá de Belinda, en la que estuvo presente toda la familia, incluso Christian Nodal.

Los padres de Belinda mostraron pocas habilidades para bailar ‘Amor Eterno’, canción de Juan Gabriel que se escuchaba de fondo.

Pero de lo que sí dieron lección fue del amor que se tienen tras muchos años de casados, en los que han vivido de todo, por ejemplo, su reciente experiencia con el Covid-19.

Esto fue celebrado por Belinda, quien acompañó el video de sus padres con un largo texto que inició así:

“Quiero compartirles uno de los momentos más hermosos que he vivido, quisiera congelar el tiempo y tener a mis papas así siempre . Es la primera vez que los veo bailar así y cada vez que veo este video no puedo evitar que se me salgan las lagrimas!”

Belinda continuó su mensaje con una reflexión inspirada en la relación de sus padres, la cual le ha hecho entender que el amor real “no es como en las películas”:

Belinda terminó, compartiendo lo que en su opinión implica un matrimonio, lo que parece indicar que está lista para iniciar su vida en pareja con Christian Nodal:

“El amor es luchar en las buenas y en las malas, es sacrificio, es pensar antes de hablar y herir a la otra persona, es paciente, es respetuoso, es sacar lo mejor de ti para compartirlo con la otra persona, no es efímero, no es volátil, es constante, no es obstinado y a veces es darle la razón a la otra persona aunque no la tenga enfrente de sus hijos (así es mi papa con mi mamá) así es el amor de mis papas! Los amo tanto! Han sido el mejor ejemplo para nachito y para mi! 🤍”

Belinda