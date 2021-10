Pese a que no se había pronunciado por el difícil momento que está enfrentando su familia, Beatriz Pasquel le envía un emotivo mensaje a su hija Natasha Moctezuma.

El pasado 3 de septiembre la familia de Frida Sofía vivió un duro momento por el fallecimiento de su hermana Natasha Moctezuma, tras varios años de lucha por su salud.

A más de un mes de la muerte de Natasha Moctezuma, Beatriz Pasquel utilizó su cuenta de Instagram para enviar un emotivo mensaje.

En una extensa publicación Beatriz Pasquel le hizo un homenaje a su hija Natasha Moctezuma y se mostró vulnerable pues señaló que no logra resignarse a que su hija ya no se encuentre con ella.

Beatriz Pasquel reconoció que desde la muerte de su hija tiene un gran vacío que no se logra sanar.

En su publicación, Beatriz Pasquel puntualizó que recuerdan a Natasha Moctezuma como una persona alegre e incluso destacó que se siente muy honrada de haber sido su madre.

Beatriz Pasquel reconoció que Natasha Moctezuma fue una persona con una gran nobleza que siempre se preocupaba por los demás.

“Fuiste el ser más noble y más bueno q haya existido. No había día q no hicieras un acto de amor con alguien q lo necesitara”

En su mensaje Beatriz Pasquel destacó que fue una gran maestra ya que pese al tiempo que pasaron en hospitales, nunca se rindió y siempre mostró una gran fortaleza.

“Fuiste una gran maestra para todos, tu Fortaleza no se la conozco a nadie, los meses que pasábamos en hospitales son suficiente para amargar a cualquiera, pero a ti no, cada vez salías con más fuerza y más ganas de vivir”

Beatriz Pasquel lamentó que Natasha Moctezuma se haya ido antes de poder cumplir con todos sus sueños pues había grandes planes.

De manera contundente Beatriz Pasquel destacó que desde el pasado 3 de septiembre le cuesta trabajo respirar.

“Mi Chata divina te extraño con cada célula de mi cuerpo me cuesta trabajo respirar sabiendo q tu ya no respiras, que no estas a una llamada. No hay palabras para describir el vacío tan profundo que dejas en nuestra alma Sentimos morir. Te extrañamos, te amamos”