Bárbara Mori se sinceró con el público y reveló que pensó en la muerte cuando le diagnosticaron cáncer de mama a los 29 años.

Hace unos años Bárbara Mori pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, y es que la actriz, fue diagnosticada con cáncer, situación por la que llegó a pensar en que podría morir a causa de la enfermedad.

Como en pocas ocasiones, Bárbara Mori se sinceró y recordó lo difícil que fue para ella padecer y luchar contra el cáncer de mama a los 29 años de edad, de acuerdo con una cápsula retransmitida por el programa televisivo ‘Hoy’.

La actriz reveló que ante el panorama, y pensar en la muerte, no comprendía por qué le tocó vivir esa experiencia.

“Yo tuve cáncer a los 29 años y cuando me dio cáncer lo primero que pensé, obviamente, pensé en la muerte, pero también hubo un enojo en mí de decir, por qué me está pasando esto. Yo soy una buena persona. Entonces me enojé mucho con la vida” Bárbara Mori

El cáncer llevó a Bárbara Mori a reflexionar sobre la vida

Bárbara Mori detalló que forme pasó el tiempo reflexionó sobre por qué le tocó pasar por el cáncer, por lo que se dio cuenta que la pregunta correcta era “¿Para qué?” .

Después de enfrentar y superar el cáncer, la protagonista de la telenovela ‘Rubí’ del 2004, ayuda a niños que padecen alguna enfermedad terminal, pues considera que ellos vienen con una “misión” de enseñanza.

Por otro lado, la famosa, originaria de Uruguay, reconoció que las dificultades que enfrentó en aquellos años, además de en su infancia, la han ayudado a convertirse en una mujer preparada para cualquier situación.

De esa forma, Bárbara Mori explicó que pasó por una niñez muy dolorosa, en la que sufrió de violencia intrafamiliar que la hicieron desconocer cómo salir de eso, pero aseguró que sí se pueden atravesar los problemas.