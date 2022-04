¿Bárbara de Regil y José Manuel Figueroa fueron novios? Esto es lo que sabemos

Bárbara de Regil tiene 7 años casada con Fernando Schoenwald quien ahora es su socio, pero la duda sobre si realmente tuvo un noviazgo con José Manuel Figueroa, sigue presente.

Fotos de Bárbara de Regil y José Manuel Figueroa tomados de la mano y disfrutando de tragos en centros nocturnos, fueron difundidas en 2013.

Pero tal parece que el que Bárbara de Regil apareciera hablando de su multa por violar la veda electoral, revivió la intriga sobre el supuesto noviazgo que tuvieron.

Es un 2013 que ‘TVNotas’ compartió imágenes en donde se ve a Bárbara de Regil y José Manel Figueroa disfrutando de algunas bebidas y saliendo de un centro nocturno.

Y pese a que este suceso ya tiene casi 10 años y que ahora la actriz está casada con Fernando Schoenwald desde hace 7 años, el cuestionamiento sigue en el aire.

Pero ¿en verdad fueron novios? Desde aquel 2013, Bárbara de Regil y José Manuel Figueroa negaron tener algún romance y se dijeron como amigos cercanos.

E incluso José Manuel Figueroa dijo sí haberse acercado a la actriz de ‘Rosario Tijeras’ pero con intenciones laborales.

Ahora fue en marzo, que fue captada en el Aeropuerto y se revivió el supuesto romance con el hijo de Joan Sebastián.

Notablemente se mostró molesta por el cuestionamiento de José Manuel Figueroa y negó que ‘El poeta del pueblo’ fuera su suegro en algún momento.

“No, no fue mi suegro, no inventes. No, yo no he tenido ninguna relación con José Manuela Figueroa, estoy casada hace 7 años, no manches”.

Bárbara de Regil, actriz.