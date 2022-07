Bárbara de Regil no solo confirmó protagónico en Televisa, dio características de su personaje: la hará de “mujer humilde” junto a Matías Novoa.

Por el proyecto que está por comenzar a filmarse, Bárbara de Regil compartió que por ahora pausará su deseo de ser mamá, “ahorita ya no, veremos después”.

Asimismo, platicó de la posibilidad de hacer un desnudo a sus 35 años de edad, “me da pena”, aseguró pensando que tampoco lo haría por su hija Mar de Regil.

Bárbara de Regil da detalles de su protagónico en Televisa

Bárbara de Regil confirmó -saliendo de Televisa- que sí tendrá un protagónico, como se había revelado, y que se trata compartir pantalla con Matías Novoa.

Bárbara de Regil, de 35 años de edad, estaría participando por primera vez en una producción de Televisa, pues ella estudió y debutó en Tv Azteca.

Bárbara de Regil, actriz. (Tercero Díaz / Cuartoscuro)

Sin embargo, el compartir pantalla con Matías Novoa no es la primera ocasión que sucede, en 2011 fueron protagonistas de ‘Bajo el alma’.

Y los escándalos ya se ven venir, pues el actor chileno Matías Novoa, en aquellos años fue vinculado sentimentalmente con Bárbara de Regil, siendo esta la tercera en discordia.

Matías Novoa, actor. (@matlechat)

Ahora, la también influencer fitness se mostró contenta de volver a compartir con Matías Novoa, de 42 años de edad.

Sobre la telenovela, Bárbara de Regil no dijo el nombre pero sí apuntó que además de tratarse de una “mujer humilde, vive en la playa”.

Por estos detalles, se cree que el remake de ‘Tú o nadie’ lanzada en 1985, sí será la telenovela en la que Bárbara de Regil debute en Televisa con Matías Novoa.

Bárbara de Regil le da la prioridad a protagónico de “mujer humilde”; esperará para ser mamá

Bárbara de Regil ya había compartido que deseaba tener un hijo con Fernando Schoenwald, pues aunque es madre de Mar de Regil, ya desea otro primogénito.

En diversas ocasiones, la actriz compartió tener fe en que Dios le iba a mandar la “bendición” de ser mamá junto a Fernando Schoenwald, pero no ha sido así.

“Yo creo que Dios se olvidó de mí, porque le pedí mi encargo”. Bárbara de Regil, actriz.

Expresó a micrófonos de Tony Stars TV, que por su nuevo proyecto en Televisa, “pausaré ese tema, por el momento”.

Y se negó adoptar, “no estoy en contra”, pero explicó que no está dispuesta a forzar las cosas y buscar un hijo, “si Dios no me da hijos no voy a ir adoptarlo”.

“Creo en que todo pasa por algo, entonces si Dios me los da, gracias, pero si ahorita no me los da es porque tengo otra misión en la vida”. Bárbara de Regil, actriz.

¿Bárbara de Regil haría un desnudo? Ella lo aclara

Bárbara de Regil no se negó a la posibilidad de hacer un desnudo en cine, “depende para qué proyecto sea”, y apuntó que su traba menor sería su esposo.

A diferencia de lo que los reporteros le cuestionaba, ella aseguró “yo no pido permiso a Fer para nada”, apuntando a que él no sería un impedimento.

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald. (@barbaraderegil)

Sin embargo, señaló que su hija Mar de Regil, sí es quien la haría meditar más la decisión de hacer o no un desnudo.

“A lo mejor si tuviera un año sí, pero tiene 18 años, y sus amigos, la adolescencia, no sé”. Bárbara de Regil, actriz.

Pese a que en múltiples ocasiones aplaudieron el cuerpo de Bárbara de Regil, ella aseguró “me da pena” y sostuvo se daría su tiempo para pensar en hacer o no un desnudo.