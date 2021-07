Bárbara de Regil se retracta de apoyar a Caeli: “Estoy en contra del ciberbullying”

Caeli denunció en redes a Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop , por hacerle bullying durante años. Tras sus acusaciones Bárbara de Regil le mostró su apoyo.

Sin embargo ahora Bárbara de Regil se retractó y aseguró que no apoya a Caeli y que solo se encuentra en contra del ciberbullying.

Luego de que YosStop arremetió contra de Bárbara de Regil, la actriz rompió el silencio y aseguró que también había sufrido bullying de la youtuber.

En ese momento se mostró a favor de Caeli, quien habría mostrado que varias personas habían sido víctimas de YosStop.

Pero ahora Bárbara de Regil se retracta y aseguró que no se encuentra apoyando a nadie y que ella se encuentra en contra del ciberbullying.

En sus Instagram Stories, Bárbara de Regil destacó que solo se encuentra en contra de los haters de las redes sociales. De hecho no es la primera vez que se pronuncia contra los ataques en su contra.

“Si te pones en pensar en por qué ataca un hater tras la pantalla, ¿por qué deja su comentario mierda en tus fotos o sube videos mierda sobre ti? Porque es muy cómodo, porque no te está viendo a la cara, no tiene que empatizar contigo, no tiene que sentir tu dolor”

Bárbara de Regil