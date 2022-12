Bárbara de Regil dejó de lado la dieta y reconoce que ama los tamales, pero nadie le invita uno; ya contó cuál es su favorito.

La protagonista de Cabo, Bárbara de Regil, contestó algunas preguntas de sus fans en Instagram y reveló algunos de sus gustos.

Una de las preguntas a la actriz de 35 años de edad, fue si le gustaba su personaje en la telenovela Cabo.

Para Bárbara de Regil, ‘Sofía’ le encanta, pues ella cree que es un personaje hermoso, que ama con el corazón y es ‘divina’.

Otras de las preguntas de sus fans, fue si tenía algún cirugía estética y contó que se había hecho aumento de senos, pero esto ya la había contado en varios programas.

La actriz Bárbara de Regil siempre ha mostrado que mantiene una vida fit y saludable, por lo que ahora sorprendió al revelar que sí le gustan los tamales.

Uno de sus fans le preguntó: “¿Comes tamales o te gustan los tamales?”, por lo que Bárbara de Regil contestó que los amaba, pero llevaba tres años sin comer uno.

“Amo los tamales, de dulce y más el de pollo con salsa verde, pero hace años (como 3 años) no me como ni uno. No me han invitado”

Bárbara de Regil